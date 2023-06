Circuito del Frignano Prima tappa a Monchio

Ritorna il Circuito del Frignano, campionato estivo di corsa in montagna. È l’edizione numero 12, la seconda dopo il Covid, per questa kermesse che porta la corsa in tutto l’Appennino. il circuito si sviluppa su 7 gare da giugno ad agosto. Apre le danze Monchio (La Panoramica, 246); poi Sestola (4 Rioni, 97), Frassinoro (La Cotta, 167), Zocca (Monte della Riva, 307), Vitriola (Giro delle borgate, 68), Riolunato (Corri a Rio, 208) e chiusura a Pavullo con il Giro delle 4 Torri il 278.

Quest’anno rientra una corsa in più, grazie al ritorno delle borgate vitriolesi. Nel 2022 vinsero il circuito Francesca Venturelli (Pod.Formiginese) e Matteo Pigoni (Mud & Snow) – nelle foto in alto –. Un nome nuovo quello di Francesca, premiata dalla costanza ed assiduità, ed uno ben noto quello dell’esperto trailer fioranese, che ha dominato nettamente quasi tutte le gare. La classifica del circuito verrà stilata sulla base delle singole classifiche di ogni gara attribuendo un punteggio a scalare che assegna al primo classificato 100 punti e di seguito un punto in meno per ogni posizione persa in classifica. Il Circuito non prevede categorie.

Al termine verrà stilata una unica classifica maschile e femminile sommando i 5 migliori punteggi ottenuti dai concorrenti o comunque in quelle disputate, senza limite minimo di partecipazione. Al primo uomo e alla prima donna classificati andrà il Trofeo del Frignano.

Saranno premiati i primi 50 uomini e le prime 20 donne con medaglia coniata appositamente per il Circuito più eventuali premi. Premio speciale al primo atleta maschile e femminile residenti nel territorio del Frignano. Insieme al Circuito del Frignano si disputa il campionato Uisp di corsa in montagna; qui, diversamente dal Circuito, sono previste le categorie (4 maschili e 3 femminili); per prendervi parte basta essere iscritti come tesserati Uisp, senza limite di provincia, e saranno premiati i primi 3 di ogni categoria. Appuntamento perciò sabato 24 a Monchio con un tracciato bello ma impegnativo di 10 km., preceduto dalla corsa a staffetta per i giovani e seguito dalla corsa non competitiva di 5,8 o 10 km.; tutte le info su www.modenacorre.it.

