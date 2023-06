Circuito del Frignano Stefani vince in 40 minuti

Come da tradizione Monchio di Palagano ha dato il via al Circuito del Frignano con la Panoramica numero 13. Il maltempo ha costretto l’organizzazione, sempre impeccabile a cura della locale polisportiva, a modificare i percorsi nella prima parte. La gara si è svolta sulla distanza di 9 km. ed il passaggio al Monte S.Giulia è stato mantenuto, ma in senso opposto al solito. I non competitivi hanno potuto scegliere fra 3, 6 e 9 km. . Novità di quest’anno l’iniziativa della corsa per i più piccoli, con premi per tutti. Alla fine sono stati 73 i competitivi, 238 gli amatori e 42 i "mini" a prender parte alla Panoramica. Il tracciato di gara era ideale per le caratteristiche di Omar Stefani, abituato a percorsi di allenamento simili nella sua Boccassuolo. L’atleta, classe 1996, portacolori di Mud & Snow, ha terminato in 40’08"; secondo, staccato di soli 20", Andrea Costi (Guglia Sassuolo); terzo è Massimo Sargenti (Modena Runners Club) . Ancora targati Guglia il quarto (Luca Micheloni) ed il quinto, Alessandro Costi, che di Andrea è il padre. In campo femminile tutto secondo i pronostici: "la prof" Isabella Morlini (Atl.Reggio) è abituata a vincere sempre, e così ha fatto in 43’55". Distacco notevole per le pur brave Laura Ricci (Formiginese) e Sonia Donnini (MdS PanariaGroup) che hanno conquistato le piazze d’onore. Tra le società Madonnina, Sassolese e Guglia sono i gruppi più numerosi. La seconda prova del Circuito del Frignano sarà a Sestola con i 4 Rioni il 9 Luglio.

g.m.