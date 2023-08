Città di Vignola, il Modena raggiunge in finale la Spal

Sarà Modena-Spal la finale del 55esimo torneo "Città di Vignola" riservato alle squadre Primavera, in programma giovedì 17 alle 20,45 al "Caduti di Superga". Ieri sera i canarini di Paolo Mandelli col 2-1 sulla Reggiana hanno staccato il pass raggiungendo gli estensi guidati dal grande ex gialloblù Vito Grieco che avevano vinto il girone "A" per miglior differenza reti rispetto al Parma, trionfatore delle ultime due edizioni. Dopo i risultati delle prime due gare del girone "B" (Modena-Sassuolo 3-2 e Reggiana-Sassuolo 1-0) ieri sera ai canarini sarebbe bastato il pari contro la Reggiana per vincere il girone grazie al maggior numero di reti segnate a parità di differenza reti. Il Modena invece si è imposto per 2-1, con le reti segnate tutte nei primi 45’: al 3’ vantaggio gialloblù di Tedeschi, immediato il bis su rigore di Ghillani accorciato al 30’ dalla rete granata di Camara. A entrambe le finaliste il successo a Vignola manca da una vita: al Modena dal 1992, alla Spal dal 1999.

d.s.