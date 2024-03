’Città’, sono bei ricordi . Dalla A fino a super Gagno

Quando il Modena ipotecava la Serie A andando a vincere in casa del Cittadella. Era la sera del 6 maggio 2002 e la squadra di Gianni De Biasi si presentava in grande condizione a Padova, dove i granata disputavano le partite interne non essendo ancora stato omologato per il campionato cadetto il ’Tombolato’. Gara con poca storia: sbloccava il punteggio con un gran tiro che s’infilava imprendibile sotto la traversa il giovane Stefano Mauri, acquistato in estate dal Meda e schierato da centrale di sinistra nella difesa a tre in sostituzione del titolare Luca Ungari. Il raddoppio lo firmava Andrea Fabbrini con una conclusione di destro al volo su verticalizzazione di Omar Milanetto. Poi, dopo che nella ripresa il Cittadella aveva ridotto le distanze, Diomansy Kamara al termine di un’azione combinata si presentava tutto solo davanti al portiere e siglava il definitivo 3-1 per un altro importante passo avanti verso la Serie A, che arrivava nella giornata successiva e con quattro turni d’anticipo grazie allo 0-0 sul campo del Genoa. Delle undici partite disputate dal Modena sul campo del Cittadella, con 4 successi gialloblù, 4 pareggi e tre successi granata, 12 reti per i canarini e 13 per il ’Città’, quella del campionato cadetto 2001-02 rimane la più significativa. La prima vittoria gialloblù al ’Tombolato’ arrivava nel 1999-2000, questa volta in Serie C, 1-0 con rete realizzata del centrocampista Matteo Solari. Poi nel 2012-13 in B, 3-0, con doppietta di Matteo Ardemagni e rete dello sloveno Dejan Lazarevic. Ardemagni, che in quel campionato realizzava 22 reti, era un ex del Cittadella e nel pareggio per 1-1 del 2009-10 aveva portato in vantaggio su calcio di rigore i granata, raggiunti in seguito da una rete di Michele Troiano, attuale allenatore dell’Under 17 gialloblù. Infine l’1-0 del 2013-14 firmato da Andrea Mazzarani su calcio di rigore concesso nella battute finali per un fallo in area commesso su Andrea Molina. Era l’8 febbraio 2014, ultima vittoria gialloblù sul campo dei granata. Fra le sconfitte del Modena in casa del Cittadella il 3-1 del 1988-89 in Serie C, primo confronto fra le due squadre, con gol gialloblù dall’attaccante Andrea Cecchini, e il pesante 4-0 del 2008-09 in B, batosta che sembrava compromettere la rimonta della squadra di Gigi Apollonia verso la salvezza, poi ottenuta nella giornata conclusiva andando a vincere 1-0 a Trieste. L’ultimo confronto al ’Tombolato’, risalente al 5 novembre 2022, finiva 0-0, con protagonista Riccardo Gagno (in foto) che neutralizzava un rigore di Magrassi, accordato per un fallo in area di Paulo Azzi su Vita. Era questo il primo pareggio stagionale dei gialloblù di Attilio Tesser, nell’occasione disposti con un insolito 3-4-1-2, perché nelle precedenti 11 partite erano arrivate 4 vittorie e 7 sconfitte.