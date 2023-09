Cittadella a Bagnolo Con Luca Lazzaretti la Cdr è più forte

Dopo l’anticipo di ieri sera fra Nibbiano e La Pieve, oggi (15,30) si gioca la 2^ giornata di Eccellenza e Promozione.

ECCELLENZA. Le tre modenesi che hanno vinto al debutto cercano il bis. La Cittadella va a Bagnolo al completo, il Formigine (in dubbio Cremaschi) riceve l’Agazzanese e il Castelfranco (out Savino, Mantovani, Caselli e forse Timperio) gioca a Castelnovo Sotto col Brescello Piccardo. In casa il Terre di Castelli (out Operato e Gozzi, in dubbio Auregli) che riceve la Correggese. Alla Fidentina si è rimesso mister Montanini, al suo posto Parmigiani.

PROMOZIONE. Cdr Mutina e United Carpi, uniche modenesi vincenti al debutto, sono di scena a Cavezzo e in casa con l’Atletico Montagna. Le altre sfide sono Vianese-Nextgen, Fiorano-San Felice, Castelnuovo-Baiso, Sanmichelese-Quarantolese e Sp. Scandiano-Camposanto. MERCATO. Nuovo innesto per la Cdr Mutina col difensore 2003 Luca Lazzaretti, ex Sassuolo, Lentigione e Modenese. Il Fiorano potrebbe far uscire in prestito uno dei due portieri 2003 Pagliani o Varieschi. In Seconda al Fox arriva Daniele Giusti portiere ’98 ex Pavullo.