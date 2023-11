Cittadella al "Botti"

Tutti in campo alle 14,30 i dilettanti. In Eccellenza la capolista Cittadella torna dopo un anno al "Botti" per sfidare il Colorno (out Rosa, Azzi e Fugallo) con un occhio al super derby fra il Castelfranco quarto a -7 e il Terre di Castelli secondo a -4 entrambe imbattute da 10 gare: nei biancogialli torna Bertetti, squalificati Palmiero e Barani, infortunato Boccalupo, negli ospiti infortunati Operato, Iori e Massari. In case le altre due modenesi: il Formigine al completo e a +1 sui playout sfida il Brescello e La Pieve quart’ultima senza Bojardi e Lo Bello che non può sbagliare col fanalino Bagnolese. In Promozione la super sfida è fra l’Arcetana seconda e la Sanmichelese quinta a -7 (4 vittorie in 5 gare), poi i derby United Carpi-Cavezzo, Cdr Mutina-Nextgen e Camposanto-Fiorano e le altre gare Castellarano-Castelnuovo, Baiso-San Felice e Quarantolese-Vezzano.

ANTICIPI. In Prima "D" il Maranello terzo spreca l’occasione e pareggia 1-1 sul campo del fanalino Carpineti (vantaggio biancazzurro di Sghedoni). In Seconda "E" Real Maranello-Roteglia 0-1, in Seconda "F" Solarese-Fortitudo 4-3, in Terza "A" A. Solignano-Eagles 1-1 e in Terza "B" Rinascita Budrione-Manzolino 3-2.