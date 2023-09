Cittadella batte Brescello 4-0, 3 vittorie su 3 per i granata in vetta La Cittadella ha vinto il big match contro il Brescello con una prestazione di forza. Il punteggio finale è stato di 4-0, con reti di Ridolfi, Martinez, Tesa e Falanelli. Una vittoria che lascia la Cittadella sola in vetta con 3 vittorie su 3.