Cittadella beffata al 91esimo e sfuma l’aggancio in vetta

cittadella

1

sasso marconi

1

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Aldrovandi, Serra, Boilini (36’st De Lucca); Vernia, Covili (22’st Pampaloni), Esposito E. (15’st Gollini), Falanelli (22’st Conte), Ridolfi (43’st Pappaianni), Esposito L.. A disp. Galeazzi, De Lucca, Mazzali, Parisi, Bellentani. All. Cattani

SASSO MARCONI: Celeste, Galassi, Montanaro, Salcuni, Cinquegrara (24’st Fini), Turci, Michelucci (22’st Mantovani), Colarietti, Manieri (29’st Figliomeni), Rinieri, Ismajli. A disp.: Lenzi, Romagnoli, Rubini, Stefanelli, Mazzei, Tarozzi. All. Malaguti

Arbitro: Frigo di Parma

Reti: 31’pt Covili, 46’st Montanaro

Note: ammoniti: Esposito E., Cinquegrara, Montanaro

Comincia con una beffa il 2023 della Cittadella, che vede sfumare al 91’ con l’1-1 del Sasso Marconi il successo che avrebbe permesso, per una notte, l’aggancio in vetta all’Eccellenza a Borgo San Donnino e Castelfranco. In avvio Falanelli impegna Celeste, al 10’ miracolo di Chiossi sul tocco da due passi di Manieri, deviandolo sulla traversa. Così al 31’ Covili sfrutta una leggerezza della difesa ospite e insacca al volo di sinistro. Falanelli sfiora il bis, poi Galassi impegna a terra Chiossi prima del riposo. Nella ripresa Ridolfi e Conte vanno vicini al 2-0 e nel recupero la beffa con Montanaro che sfrutta una mischia dagli sviluppi di un calcio d’angolo per l’1-1.

Oggi. Oggi alle 14,30 si completa la 2^ di ritorno di Eccellenza. Riflettori sul derby di Nonantola dove La Pieve (al completo) riceve la capolista Castelfranco (out Assouan, in dubbio Salsi e Boccalupo), mentre l’altra capolista Borgo San Donnino se la vede con la Modenese, in cui pesano le assenze di Stefano Borghi, Agrillo e Alessandro Borghi. Emigra ancora a Spilamberto la Vignolese (ko Frentoaei e Incerti) per ricevere l’Agazzanese, giocano in casa anche Castelvetro (Dembacaj out) col Colorno e il Formigine (Ashong squalificato) contro la Piccardo.

Promozione. In campo anche due recuperi: nel girone ’C’ la Quarantolese sul campo del X Martiri, nel girone ’B’ c’è A. Montagna-Riese.

Davide Setti