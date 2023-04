Cittadella, brivido autorete in avvio Poi è poker per restare al secondo posto

cittadella

4

anzolavino

1

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Aldrovandi, Serra, Boilini (40’st Pampaloni); Montecchi (17’st Bellentani), Cannoni, Vernia (34’st Covili); Falanelli (20’st Parisi), Ridolfi (17’st De Lucca), Conte. A disp. Galeazzi, Galanti, Pappaianni, E. Esposito. All. Paraluppi

ANZOLAVINO: Roccia, Migliacci (45’st Cali), Violi, Kourouma, Mattioli (6’st Gobbi), Diallo, Marzocchi (19’st Comastri), Sciaccaluga (29’st Capitani), Cassano (15’st Bertinelli), Margherita, Ezechia. A disp. Calzati, Cosner, Milioti, Bettini. All. Catalfamo Arbitro: Fedolfi di Parma

Reti: 2’ autorete Serra, 13’ Ridolfi, 27’ Falanelli, 3’st Conte, 15’st Ridolfi

Note: espulso al 35’ Kourouma.

Ammoniti: Ridolfi, Kourouma, Falanelli

La Cittadella resta padrona del suo destino nella corsa al 2° posto e col 4-1 sul già retrocesso Anzolavino mantiene il +1 sull’Agazzanese a 2 gare dalla fine, con gli scogli di Colorno (fuori) e Castelfranco (in casa, Virtus da ieri quasi fuori dai giochi) ancora da affrontare. A San Damaso però sono i bolognesi a passare per primi con l’autorete di Serra.

Immediata la reazione della squadra di Paraluppi (in foto), che la ribalta prima della mezz’ora. Al 13’ Ridolfi viene pescato solo davanti al portiere e firma l’1-1. Al 27’ Falanelli riceve in area e di destro trova un rasoterra imprendibile per il 2-1. Subito dopo secondo giallo per Kourama e Cittadella che nella ripresa dilaga. Al 2’ Serra fallisce la più facile delle occasioni di testa, ma subito dopo ci pensa Conte, che riceve un rasoterra sulla destra in area e batte a rete. Il poker arriva al 15’ con Ridolfi che riceve a centro area e di destro infila Roccia chiudendo i conti dell’incontro che premia la Cittadella con tre punti importantissimi.