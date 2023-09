Cittadella, Cdr e United: il trio modenese a punteggio pieno

Due corazzate come Cittadella e Cdr Mutina e la matricola terribile United Carpi. E’ un terzetto eterogeneo quello delle modenesi che dopo 2 giornate di Eccellenza e Promozione sono ancora a punteggio pieno con 6 punti. In Eccellenza la squadra di Salmi, fra le favorite, guida al fianco del Brescello Piccardo dopo il colpo di Bagnolo. Una gara che sembrava al sicuro al 60’ sul 4-0 ma che i reggiani arrivati sul 3-4 stavano clamorosamente per riaprire. In 3 gare ufficiali fra Coppa e campionato Aldrovandi e soci hanno già segnato 12 gol (4 di media), tanto per spiegare che chi vuole la D dovrà passare da via Delle Suore. In Promozione invece è nel segno del clean sheet il primato della Cdr Mutina di Greco, una delle favorite per l’Eccellenza, che dopo il 2-0 sullo Scandiano ha sbancato 1-0 Cavezzo. La porta di Mawuli (decisivo anche al "Borsari") è ancora inviolata e gli "orange" iniziano a fare paura. Al loro fianco – assieme a Bibbiano, Castellarano e Baiso – c’è la United Carpi che al debutto assoluto in categoria ha piazzato due colpi da 6 punti con Camposanto e Montagna. Fieno in cascina per la salvezza ribadiscono a San Marino, ma quando si sbloccherà anche bomber Jocic la Borghi-band potrebbe diventare una mina vagante.

LUPPI. Come anticipato un mese fa, svelando che Davide Luppi si allenava con la Correggese, domenica l’attaccante ex Modena ha debuttato coi biancorossi e ieri è stato annunciato.

d.s.