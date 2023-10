Cittadella da record: nessuno ha fatto meglio in Italia e nella storia dell’Eccellenza

Nessuno in Italia viaggia con i numeri della Cittadella. Con 8 vittorie su 8 gare, 26 reti segnate e 4 subite la squadra di Francesco Salmi sta mietendo record su record in vetta al girone "A" di Eccellenza e domenica, grazie ai ko di Agazzanese e Correggese, ha portato a 5 punti il margine sul 2° posto. Fra i 28 gironi di Eccellenza dello stivale nessuno sta tenendo questo ritmo. Le uniche 2 altre squadre a punteggio pieno hanno fatto 7 su 7 ma con una differenza reti inferiore: si tratta dei genovesi dell’Angelo Boiardo, che con 21 punti su 21 però ha una differenza reti "solo" di +14, e dell’Aurora Alto Casertano (squadra di Pietramelara), che gioca il girone molisano dell’Eccellenza e le sue 7 vittorie su 7 le ha costruite con un +19 di differenza reti. L’avvio della Cittadella non ha eguali nemmeno nella storia recente degli ultimi 15 anni di Eccellenza emiliano romagnola: l’anno scorso il Castelfranco di Fontana si fermò a 6 successi di fila iniziali prima di pareggiare, due anni fa la stessa Cittadella di Salmi pareggiò 2 delle prime 3 prima di vincere 7 gare di fila, nel 2019-20 il Nibbiano fece 6 vittorie e 2 pari nelle prime 8, nel 2018-19 la Correggese dei record di Serpini cominciò con un 1-1 con la Sanmichelese prima di infilare 13 vittorie di fila, nel 2017-18 anche l’Axys pareggiò al debutto e poi vinse le successive 7 gare, nel 2015-16 il Castelvetro di Serpini vinse 12 delle prime 13 ma alla quarta fu sconfitta dalla Fidentina.

d.s.