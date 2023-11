Cittadella, ecco il primo ko. Correggese: cura Gallicchio

CORREGGESE

2

CITTADELLA

1

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi (36’st Vittorini), Ughetti, Galli, Simoncelli, Galletti (44’st Colombo), Cappelluzzo (22’ Staiti), Luppi, Leonardi (42’st Mastaj). A disp.: Cavazza, Andolina, Catellani, Truzzi. All. Gallicchio.

CITTADELLA: Narduzzo, Sejdiraj, Boilini (44’st Pezzani), Covili (28’st Vernia), Aldrovandi, Serra, Caesar (14’st Falanelli), Bandaogo (1’st Ridolfi), Mondaini (44’st Pivetti), Malivojevic, Martinez. A disp.: Neri, Gimmati, Caselli, Arati. All. Salmi.

Arbitro: Armenia di Ragusa

Reti: 35’ e 41’st Leonardi, 49’st Martinez

Note: ammoniti Bandaogo, Serra, Malivojevic, Boilini, Luppi, Ghizzardi, Cipriani, Ughetti, Galli

Arriva alla 13esima giornata il primo scivolone della capolista Cittadella, infilzata a Correggio nel big match che riapre il campionato, con il Terre di Castelli secondo che sale a -4 e i reggiani del nuovo tecnico Gallicchio a -6.

La prima emozione della gara arriva al 30’ con Narduzzo attento sulla punizione di Simoncelli. Al 35’ sugli sviluppi di una rimessa laterale, Leonardi è il più veloce ad avventarsi sul pallone e battere Narduzzo.

Prima del riposo proteste di casa per un per un fallo su Ghizzardi dato dal limite invece che in area. Nella ripresa Salmi (nella foto) mette Ridolfi ma la Cittadella si vede solo sui calci piazzati, con Martinez che impegna Cipriani in presa bassa, mentre pochi minuti dopo Malivojevic manda di poco alto.

Al 60’ Boilini manda alto, poi Ridolfi cattura un rimpallo ma a tu per tu con Cipriani calcia a lato. Così all’86’ Luppi conquista palla nella propria tre quarti e punta la difesa ospite, servendo perfettamente il taglio di Leonardi che, a tu per tu con Narduzzo non sbaglia per il 2-0. Nel recupero Martinez accorcia con un gran sinistro ma il pari non arriva.