Cittadella gioca ad Arceto Il Castelfranco sfida il Sasso

Eccellenza sotto i riflettori oggi con la 31^ giornata che prevede 4 gare al pomeriggio e 6 alle 20,30. Ecco la schedina di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Arcetana-Cittadella X2 (ore 15). Tornata al 2° posto solitario a -9 dalla vetta, la squadra di Cattani in campo senza Bellentani, Mazzali e Parisi. La Pieve-Castelvetro X. Umori opposti nel derby: la squadra di Domizzi (squalificato Dembacaj, ko Poligani) viene da 10 gare utili, i granata tornati a +6 sui playout non hanno Teggi squalificato. Fidentina-Modenese X. Altro spareggio per mister Vullo contro i ducali con cui i gialloblù dividono l’ultima piazza playout: sono sempre out Svarups, Alicchi, Alessandro Borghi e Lusvarghi per infortunio. Vignolese-Borgo San Donnino X2. I rossoverdi, appena fuori dalla zona calda, ricevono la capolista al gran completo. Castelfranco-Sasso Marconi 1. Ancora lunga la lista degli indisponibili per una Virtus scivolata al 4° posto con 2 punti nelle ultime 5 gare: infortunati Nait, Palmiero, Bertetti, Glorioso e Timperio, manca anche Hajbi squalificato. Formigine-Boretto 1. Occasione per i verdeblù di rimettersi a correre (una sola vittoria nelle ultime 7 gare) contro i reggiani, da affrontare senza Andrea Caselli squalificato e col dubbio di Hoxha e Habib.

PROGRAMMA. Questo il programma: alle 14,30 Colorno-Piccardo e Anzolavino-Nibbiano, alle 15 Arcetana-Cittadella e Campagnola-Rolo, alle 20,30 La Pieve-Castelvetro, Fidentina-Modenese, Vignolese-Borgo S.D., Castelfranco-Sasso Marconi, Agazzanese-Castellana, Formigine-Boretto. Classifica: Borgo 72, Cittadella 63, Agazzanese 61, Castelfranco 60, Colorno 50, Formigine 49, Castelvetro e Piccardo 45, Rolo 42, Sasso Karconi 41, La Pieve 39, Nibbiano 37, Vignolese 35, Fidentina e Modenese 33, Arcetana 31, Boretto 29, Castellana 26, Anzolavino 20, Campagnola 18.

ALTRE. Alle 20,30 si giocano gli ottavi del tabellone regionale della Coppa di Seconda con Falk-Flos Frugi e Vis San Prospero-Rubierese. In campo anche alcuni recuperi (20,30): in Seconda "E" c’è Cerredolese-Rubiera, in terza "A" Bortolotti-Terre di Castelli e Fonda-Zocca. Domani sera invece La Veloce-San Faustino e Real Dragone-Montefiorino, rinviata al 223 Spezzanese-Rubierese.

Davide Setti