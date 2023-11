Cittadella macchina da gol. Allunga a +7 sulla seconda

SALSOMAGGIORE

0

CITTADELLA

5

SALOMAGGIORE: Menta, Morigoni, Allepo (6’st Dattaro), Pedretti, Furlotti, Orlandi, Ziliotti (9’st Yener), Billone, Martinez L. (9’st Fanti), Berti (29’st Lattuca), Kamisi (23’st Brunani). A disp. Aimi, Compiani, Picciotti, Brasacchio. All. Ghia

CITTADELLA: Narduzzo, Sejdiraj, Azzi (16’pt Mondaini), Arati, Aldrovandi, Serra, Caesar Tesa (13’st Vernia), Bandaogo, Ridolfi (31’st Fugallo), Malivojevic (13’st Boilini), Falanelli (23’st Pezzani). A disp.: Neri, Gimmati, Martinez, Covili. All. Salmi

Arbitro: Gippetto di Reggio

Reti: 10’ Ridolfi, 13’ Malivojevic, 30’ Caesar Tesa, 2’st (rig.) Falanelli, 6’st Malivojevic

Note: ammonito Orlandi

Non fa prigionieri la macchina da gol Cittadella che dopo i 6 al Formigine di sette giorni fa ne rifila 5 fuori casa anche al Salsomaggiore (sono 39 in 12 giornate, più di 3 di media a gara…) e sfrutta i passi falsi delle rivali per allungare a +7 sul Terre di Castelli secondo e a +9 sulla Correggese terza, sul cui campo giocherà domenica. Al 10’ la apre Ridolfi che batte con un tiro potentissimo l’incolpevole Menta, innescato in maniera ottimale da Falanelli. Immediato il bis con la punizione magistrale di Malivojevic al 13’. Al 30’ Malivojevic spara dal limite, palla deviata in corner e dal cross Caesar Tesa incorna battendo Menta per il 3-0. Nella ripresa dopo 2’ Falanelli trasforma un calcio di rigore e porta il punteggio sul 4-0 per i ragazzi di Salmi. Poco dopo Malivojevic arrotonda ancora con un bel diagonale dal centro sinistra. Poi è solo accademia per la capolista che domina al "Francani" e allunga ancora. "Abbiamo fatto un’ottima prestazione – il commento di mister Francesco Salmi - non guarderei troppo il risultato ma la prova, sono un po’ preoccupato per qualche acciacco ma speriamo di recuperare quelli che abbiamo fuori. L’abbiamo interpretata come dovevamo, devo dire che la cosa che ci preoccupava erano le con dizioni del campo perché volevamo imporre il nostro gioco, ci siamo riusciti grazie all’impegno dei ragazzi".