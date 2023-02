Cittadella, quarta vittoria di fila e secondo posto agganciato

CITTADELLA

2

ROLO

0

CITTADELLA: Chiossi; Boilini (25’st De Lucca), Serra, Pappaianni, Sejdiraj; E. Esposito (17’st Gollini), Covili, Vernia (29’st Pampaloni); Falanelli (20’st Galanti), Ridolfi (17’st Conte), L. Esposito. A disp. Galeazzi, Mazzali, Aldrovandi, Galanti, Gobbi. All. Cattani

ROLO: Grigoli, De Siati, Galli (9’st Buffagni), Tamagnini, Maletti, Budiriesi, Tirelli (18’st Bagni), Binini, Fiocchi, Lari (24’st Napoli), Puglisi. A disp: Tosi, Faraci, Scacchetti, Pignatti, Lotti, Fofana. All. Cristiani

Arbitro: Cristiano di Perugia

Reti: 2’ E. Esposito, 17’ Boilini

Note: ammoniti Falanelli, Vernia, Gollini, Tamagnini

Quarta vittoria di fila e secondo posto agganciato per la Cittadella, che regola il Rolo degli ex con 2 reti in 17’ e rosicchia anche 2 punti alla capolista Borgo, ora distante 6 lunghezze, con un successo da dedicare al compianto Franco "Bibe" Marchesini, scomparso la scorsa settimana. La gara si decide in avvio: al 2’ Emanuel Esposito batte Grigoli con un tiro nell’angolino, immediato il bis con Boilini che si accentra e firma il 2-0 con un tiro potente. La reazione rolese è affidata all’ex Binini che sfiora il palo. Prima del riposo Luca Esposito impegna Grigoli e Ridolfi sfiora il 3-0. Nella ripresa ancora Binini chiama alla parata Chiossi ma il punteggio non cambia più.