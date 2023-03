Cittadella seconda da sola grazie al difensore bomber Serra

cittadella

1

campagnola

0

CITTADELLA: Chiossi; Aldrovandi, Pappaianni, Serra; Sejdiraj, Vernia (40’st Pampaloni), Covili (27’st Cannoni), Esposito E. (10’st Gollini), Boilini (15’st De Lucca); Falanelli (20’st Esposito L.), Ridolfi. A disp. Fiorito, Gobbi, De Lucca, Cinquegrano, Conte. All. Cattani

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Errichiello (19’st Catellani), Messori, Bellentani, Camara, Calabretti (48’st Mastaj), Odoro (16’st Michelini), Riccó, Pivetti (40’st Gigante), Sgro, Roversi (26’st Scarpato) A disp. Ripesi, Platani, Giovannini, Spaggiari, Scarpato. All. Ferraboschi

Arbitro: Dumea di Bologna

Reti: 40’ Serra

Note: ammoniti Sejdiraj, Errichiello, Scarpato

Ci pensa ancora ’Jack’ Serra, difensore-bomber che con la nona rete stagionale riporta il sorriso alla Cittadella dopo un solo punto conquistato nelle, due precedenti gare.

L’1-0 ottenuto sul fanalino Campagnola consegna tre punti che lanciano la squadra di Cattani al 2° posto solitario a -6 dalla vetta. In avvio Boilini sfiora il bersaglio, poi Ridolfi prova un diagonale rasoterra e Stefanelli salva di piede. Al 40’ una bella triangolazione porta Serra a sferrare un preciso rasoterra che vale l’1-0. Nella ripresa al 10’ Falanelli non trova la girata. Nel finale in contropiede Ridolfi servire Pampaloni, solo al limite dell’area, ma il centrocampista non riesce a trovare il 2-0. Gli altri anticipi della giornata . Negli altri anticipi in Prima ’D’ Colombaro-Lama 2-2, in Prima ’E’ Valsa-San Damaso 2-2, in Seconda ’E’ Spezzanese-San Faustino 0-0, in Seconda ’F’ Monari-Virtus Mandrio 4-2, in Terza ’A’ Real Maranello-Prignanese 1-0.