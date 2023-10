Cittadella senza freni. Sono cinque vittorie su cinque

CITTADELLA

2

NIBBIANO

0

CITTADELLA: Narduzzo; Iodice (6’st Azzi), Aldrovandi, Serra, Boilini; Vernia (29’st Caesar Tesa), Covili, Bandaogo; Mondaini (27’st Pezzani), Ridolfi (33’st Malivojevic), Martinez (33’st Falanelli). A disp.: Neri, Caselli, Arati. All. Salmi

NIBBIANO: Murriero, Boccenti (11’st Castellana), Bernardi, Ababio (16’st Jakimovski), Pinton, Fogliazza (45’st Borsatti), Lancellotti (Minasola), Vingiano, Grasso, Monopoli (11’st Baldini), Michelotto. A disp.: Valizia, Celotti, Ferro, Compaore. All. Volpi

Arbitro: Rago di Moliterno

Reti: 11’pt Martinez, 37’st Bandaogo

Note: ammoniti Lancellotti, Iodice, Mondaini, Fogliazza, Castellana, Malivojevic. Espulso Jakimovski

La Cittadella fa cinque su cinque e prosegue la sua marcia in vetta battendo nel big match il Nibbiano. Al 6’ Serra incorna di testa su angolo e Murriero para bene. Pregevole triangolazione fra Covili, Ridolfi e Martinez con quest’ultimo che ci prova ma il portiere avversario risponde ancora presente. La rete dell’1-0 è nell’aria, infatti arriva quando Vernia, dalla destra, mette in mezzo e Martinez si avventa sulla palla e la butta dentro. La squadra di mister Volpi crea pericoli con Lancellotti, ma Narduzzo risponde presente. Inizia la ripresa con i piacentini che provano ad uscire dal guscio quando Grasso si invola verso i pali avversari, Narduzzo si accartoccia e plana sui piedi del centravanti e fa sua la sfera. A 10’ dalla fine ci pensa Bandaogo che batte Murriero con un gesto tecnico di pregevole fattura, per lui si tratta del primo gol con la maglia del Cittadella. Ci sarebbe spazio anche per il 3-0 per la compagine di casa: Falanelli ci prova, ma spara sul palo.