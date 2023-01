Cittadella shock: avanti 2-0 ne incassa cinque

borgo

5

cittadella

2

BORGO S.D.: Monteverdi, Bisagni, Setti, Rossi, Casarini, Bationo, Lorenzani, Abelli (83’ Billone), Alfieri (57’ Delporto), Martinez (86’ Caniparoli), Ferretti (77’ Som). A disp.: Aimi, Ferri, Brunani, Pedrazzi, Donati. All. Rastelli

CITTADELLA: Chiossi, Sejdiraj, Boilini (66’ De Lucca), Covili (66’ Vernia), Pappaianni, Serra, Gollini (70’ Bellentani), Cannoni, Ridolfi, Falanelli (75’ Pampaloni), L. Esposito (70’ Conte). A disp.: Galeazzi, Galanti, Aldrovandi, Montecchi. All. Cattani

Arbitro: De Robertis di Bologna

Reti: 9’ L. Esposito, 29’ Serra, 33’ Lorenzani, 51’ e 58’ Rossi, 66’ Ferretti, 82’ Delporto

Note: ammoniti Monteverdi, Bisagni, Abelli, Pappaianni e Falanelli

La sfida sul campo della capolista è amarissima per la Cittadella, che avanti 2-0 dopo 29’ subisce 5 reti e scivola a -11 dalla vetta e -8 dal Castelfranco secondo, pur con una gara in meno, vedendo interrotta la serie utile dopo 13 gare (unico ko il 19 ottobre con La Pieve). Per mezz’ora è Citta-show: al 9’ Falanelli innesca per Esposito che fa 1-0, poi al 29’ Falanelli aggancia uno spiovente e crossa per Serra che raddoppia. Al 33’ accorcia però Lorenzani si invito di Ferretti. A inizio ripresa rigore per un mani in area Cittadella molto contestato, Martinez manda la trasformazione sulla traversa ma Rossi di testa pareggia. Al 13’ cross di Lorenzani, Delporto tira, respinge Chiossi e Rossi ribadisce in gol. Al 21’ Ferretti con un’azione personale firma il 4-2. Al 37’ arriva il definitivo 5-2 con Delporto.