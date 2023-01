Cittadella straripante nel derby cittadino Sei gol a una Modenese irriconoscibile

cittadella

6

modenese

0

CITTADELLA: Chiossi; Galanti, Boilini (74’ Conte), Cannoni (63’ Pampaloni), Pappaianni, Serra, Gollini, Vernia (46’ Parisi), Ridolfi, Falanelli (63’ De Lucca), Bellentani (72’ Montecchi). A disp. Galeazzi, Sejdiraj, Aldrovandi, Esposito. All. Cattani

MODENESE: Bacciocchi, Lo Bello (75’ Lazzaretti), Longu (46’ Baldini), Alicchi, Guerri, Saetti, Silipo (60’ Capasso), Malverti (50’ Boriani), Svarups, Borghi, Serroukh (54’ Tardini). A disp.: Paganelli, Pjolla, Altilia, Battaglia. All. Pittalis

Arbitro: Astorino di Bologna

Reti: 7’ e 12’ Serra, 18’ Cannoni, 32’ Falanelli, 48’ Gollini, 66’ Pampaloni

Note: ammoniti Lo Bello, Vernia, Parisi, Gollini, Capasso

Il derby ’cittadino’ di Eccellenza esalta una Cittadella straripante, che risponde ai successi di Borgo San Donnino e Castelfranco, e manda all’inferno con 6 gol una Modenese mai così brutta nella gestione Pittalis. Per la squadra di Cattani, al 13esimo risultato utile di fila (8 vittorie e 5 pari) il modo migliore per presentarsi domenica a Fidenza sul campo del Borgo San Donnino capolista a +8, che ha una gara giocata in più. A San Damaso l’avvio di casa è folgorante con la doppietta del difensore Serra in 5’: prima Cannoni, servito al limite, lascia partire un rasoterra e dalla mischia in area la palla centra il palo, con serra che fa 1-0 in tap in, poi ancora serra di testa raddoppia su corner.

Immediato il tris: Falanelli (nella foto è a sinistra) sulla destra salta il suo marcatore, entra in area e appoggia per Ridolfi, assist per Cannoni che non può sbagliare. Prima del riposo timbra anche l’ex di turno Falanelli: il solito Cannoni sulla sinistra allunga per Bellentani, cross per Falanelli, tutto solo, libero di controllare e insaccare di sinistro. Nella ripresa dopo 3’ Gollini sulla destra riprende la palla rinviata dal palo e la mette sotto la traversa per la cinquina. C’è tempo anche per la sesta gioia di casa con Pampaloni che sigilla il risultato insaccando un cross basso proveniente dalla sinistra. Raggiante a fine gara mister Francesco Cattani. "La squadra ha approcciato la gara nel migliore dei modi – spiega il tecnico della Cittadella – i tre punti erano fondamentali dopo due pareggi ed una gara sospesa". Per l’ex di turno Andrea Falanelli "è stata la partita che volevamo fare, tre punti importantissimi anche in vista del big match di domenica".