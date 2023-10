"Cittadella vuole intonare l’ottava dietro fila"

Sono sette gli anticipi che aprono oggi il fine settimana dei dilettanti (ore 15). I riflettori sono in Eccellenza, dove la Cittadella capolista a punteggio pieno va a caccia dell’ottava vittoria di fila a Nonantola, sul campo de La Pieve specialista nel fermare le grandi come ha già fatto battendo il Castelfranco e fermando sul pari Nibbiano e Colorno. Sempre oggi in Prima "D" il Solignano riceve il fanalino Consolata fermo a quota zero, in Seconda "E" sfida salvezza per la Fonda Pavullese a Rubiera (17,30), in Seconda "F" il Campogalliano primo a punteggio pieno cerca la sesta vittoria su 6 col Limidi al "Bolelli". In Seconda "H" c’è Rivara-XII Morelli, in Terza "A" la capolista Madonna di Sotto si misura sul campo dell’Athletic Solignano e in Terza "B" si gioca Concordia-Baracca Beach.

Eccellenza. Questi i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi. Intanto il Fabbrico ha tesserato il portiere 2001 Piero Burigana ex Lentigione, Padova e Fiorenzuola. La Pieve-Cittadella (oggi ore 15) 2: nei pievani pensano le assenze di Bojardi squalificato e degli infortunati Ortensi, Cheli e Boriani, in casa della capolista Salmi deve fare a meno di Rosa, Iodice e Pivetti. Fidentina-Terre di Castelli 2: lanciata da 3 vittorie di fila e dal pass in Coppa, la squadra di Domizzi al "Ballotta" difende il 4° posto senza i soliti Auregli, Saccani e Operato mentre si è fermato anche Iori per un guaio all’adduttore. Castelfranco-Montecchio 1X: nei biancogialli in serie utile da 4 gare (8 punti) ko Savino e Pepe, torna Laruccia, da valutare Ferrara che potrebbe tornare dal 1’. Formigine-Bagnolese 1: non può sbagliare la squadra di Sarnelli contro l’ultima della classe, da affrontare senza Pappaianni, Ricaldone e Puglisi, in forse Iattici.

Promozione. Questi i pronostici di Corrente per le gare di domani, da segnalare che in casa Sanmichelese dopo Casta anche Bursi e Capelli hanno finito la stagione, mentre l’ultima tegola in ordine di tempo è per il Camposanto che ha perso l’attaccante Baraldi per una frattura al braccio rimediata in coppa: Vianese-Sanmichelese 1, Arcetana-Quarantolese 1, Castelnuovo-Bibbiano 2, Camposanto-Cdr 2, Cavezzo-Fiorano 1, United Carpi-San Felice 1X, Sp. Scandiano-Nextgen 1.

Davide Setti