Cittadini: "De Maio il mio mentore"

La musica a caratterizzare ogni momento della sua vita, gli insegnamenti di Gasperini spinta per credere nelle proprie potenzialità. Il futuro è tutto di Giorgio Cittadini, difficilmente ancora a tinte canarine (a giugno tornerà a Bergamo per giocare, senz’altro, in serie A il prossimo anno) ma a Modena e nel Modena il difensore azzurro ha costruito il suo inizio di carriera e i motivi per esserne felice sono tanti: "Gasp chiamava spesso i giocatori della Primavera nei suoi allenamenti – ha raccontato a ’Controvento’ – urlava, mi stava addosso e questi allenatori a me piacciono un sacco. Il giorno dell’esordio in A mi stavo scaldando, mi disse che non sarei entrato e poi gli ultimi 5 minuti mi lanciò nella mischia. Così anche in Europa League, fu una grande emozione fare l’esordio in Europa".

C’è l’amicizia con Scalvini e la passione per la musica tra i temi: "L’ho conosciuto in Primavera, ho legato molto con lui – ha continuato – ho il sogno di vincere un Mondiale con la maglia azzurra e col Modena vorrei andare in A. Io e la musica siamo una cosa sola, da quando ho 10 anni faccio sempre Bergamo-Brescia andata e ritorno e la facevo con le cuffiette ogni volta. Durante la quarantena ho scritto qualche canzone, con mio fratello cantavamo e poi dopo la quarantena abbiamo registrato per davvero ed è piaciuta. Carriera da cantante? Pensiamo prima a quella da calciatore".

A proposito di Bergamo e anche dei bergamaschi: "A Pergreffi invidio la fame, vederlo alla sua età con questa fame è un grande stimolo. Stones del City il mio preferito, Cannavaro è stato il più forte di tutti. De Maio mi ha aiutato molto, è stato il mio mentore qui a Modena. Il compagno più forte? Quando ho visto Muriel lo scorso anno.. per me fortissimo".

Alessandro Troncone