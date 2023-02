Cittadini deve fermarsi almeno 3 settimane

Un peccato, soprattutto perché nelle ultime partite aveva dimostrato grande solidità, praticamente azzerando quelle piccole ingenuità tipiche della giovane età mostrate a volte nelle prime gare. Purtroppo Giorgio Cittadini si dovrà fermare per almeno tre di settimane a causa dell’infortunio muscolare che l’aveva costretto ad uscire dal campo domenica scorsa in occasione della partita pareggiata con il Genoa, dopo poco più di 20 minuti. Ieri infatti, sono arrivati i risultati degli esami strumentali: "L’ecografia – comunica la società canarina – ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Lo staff medico-fisioterapico del Modena F.C. ha già avviato il programma di recupero del calciatore".

Si parla in pratica di uno stiramento muscolare con rottura di alcune fibre, un infortunio non grave ma che costringerà il difensore canarino a uno stop di due o tre settimane tra guarigione della lesione e recupero della condizione fisica necessaria per scendere in campo. Si parla di un suo rientro in campo dopo la sosta del 26 marzo, quindi nel mese di aprile (il primo aprile si gioca Modena-Cittadella).

Il sostituto c’è e si chiama Tommaso Silvestri, un giocatore che già nell’incontro con il Genoa si è fatto trovare pronto senza sbagliare praticamente nulla, dando seguito alle buone partite che aveva fatto prima del rientro di Cittadini nell’undici titolare. Dal punto di vista tecnico quindi, la squadra non vede turbare più di tanto i propri equilibri, anche se ovviamente si parla pur sempre di un uomo in meno, con la necessità quindi di limitare al massimo i cartellini gialli e, se possibile, gli infortuni.

Va verso il pieno recupero invece Romeo Giovannini, che nella settimana precedente alla gara con i rossoblù si era allenato molto poco per problemi a un ginocchio. In occasione della trasferta di Reggio Calabria si conta di averlo pienamente recuperato.

Si andrà comunque verso un undici che, per quanto riguarda la retroguardia, assomiglierà alla squadra che ha finito la partita domenica scorsa: mancherà Oukhadda, che è stato squalificato per un turno vista l’espulsione. Al suo posto dovrebbe giocare Coppolaro, che era già entrato in campo dopo l’espulsione del giocatore marocchino per ridare equlibrio alla difesa. Si va quindi verso una linea, davanti a Gagno, che sarà composta da Ponsi, Pergreffi, Silvestri e Coppolaro.

Non dovrebbe cambiare nulla per il resto dello schieramento, con Gerli playmaker basso, Poli e Magnino mezzeali, Falcinelli e Tremolada trequartisti e Strizzolo punta centrale.

Roberto Grimaldi