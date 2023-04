Cittadini e Diaw non ancora al top Al centro Duca incalza Armellino

L’emergenza, a dirla tutta, non è ancora superata. Le due settimane post Palermo avrebbero dovuto dare una bella mano ad Attilio Tesser e all’infermeria canarina ma, almeno per la partita di domani, non tutti i problemi saranno risolti.

Detto del rientro di Ferrarini (di cui si racconta un buon approccio negli allenamenti effettuati) e detto delle buone sensazioni intorno a Ionita, almeno per una eventuale disponibilità alla convocazione, i veri dubbi portano il nome di Giorgio Cittadini e Davide Diaw. I due giocatori non sono ancora al top della forma, difficilmente li vedremo impiegati con il Cittadella, più facilmente torneranno a pieno regime dalla trasferta di Perugia della prossima settimana. Motivo per il quale Tesser avrà l’obbligo di confermare il sistema di gioco visto nell’ultimo periodo, guidato dagli uomini più forma del momento ovvero Tremolada e Strizzolo ai quali si chiederà gol e assist, con Falcinelli. Magnino e Gerli sono certi di una maglia in mezzo al campo, attenzione a Duca che potrebbe insidiare Armellino per la terza maglia.

Dietro ancora spazio alla coppia composta da Silvestri e Pergreffi, con Tesser questa mattina in conferenza stampa si proverà a capire quale idea ha il tecnico per le corsie esterne. Le gerarchie appaiono consolidate, Ponsi e Oukhadda viaggiano un passo avanti rispetto a Coppolaro e Renzetti ma i ballottaggi restano vivi.

Sulle tribune del Braglia in arrivo circa 2.000 ragazzi tra tesserati delle società affiliate (che sfileranno sul manto erboso all’intervallo) e piccoli ospiti da Cittadella che al mattino saranno accolti a Saliceta dall’Academy canarina all’interno dell’iniziativa "Erasmus dei giovani". Ambiente da oltre 8.000 spettatori per tornare al successo e calmare nuovamente le acque della classifica.

Alessandro Troncone