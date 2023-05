Cittadini è un gigante, Tremolada in giornata no

GAGNO 6,5 A parte una passeggiata avventurosa fuori area sulla quale è salvato da Cittadini, è sempre sicuro e sullo 0 a 0 smanaccia sul palo una rasoiata mortifera di Cheddira. Sull’eurogol di Ricci non può nulla. Ma nel finale è da applausi su Di Cesare.

OUKHADDA 5,5 Ci sono voglia ed abnegazione, ma a volte non bastano e questa è una di quelle volte.

CITTADINI 8 Gara sontuosa. Calzettoni abbassati, testa alta, gran senso dell’anticipo e uscite palla al piede da stropicciarsi gli occhi. Si arrende ai crampi nel recupero. (46’ st Silvestri sv).

PERGREFFI 6,5 Gara attenta come spesso gli accade, impreziosita da un anticipo volante a inizio ripresa che toglie al Bari una comoda palla per il raddoppio. PONSI 6 Inizio non brillante, ma quando hai davanti Cheddira non puoi certo stare troppo tranquillo. Meglio nella ripresa. MAGNINO 6 Ha tirato la carretta per un anno intero e la benzina è quella che è. Ma fa il suo senza grossi errori. (27’ st Ionita 6 Entra per dare ordine e filtro a centrocampo, e si vede). GERLI 6,5 Gran dinamismo nel primo tempo con palloni recuperati e ben giocati. A inizio ripresa Caprile gli nega il gol, gestisce le energie fino alla fine. ARMELLINO 5 Più di un errore di appoggio, scivola su una palla interessante a inizio gara, ma lì è anche sfortuna. Dà l’impressione di non poter fare più di quel che fa. (1’ st Duca 7,5 Col suo ingresso la spinta del Modena acquista consistenza e dinamismo. Recupera palloni su palloni con una veemenza non comune e conquistando il penalty del pari con un’azione personale da applausi. Bravo).

GIOVANNINI 6 Ha un bell’impatto sulla partita, conquistando subito una punizione condita da un giallo per l’avversario. Un altro paio di buone iniziative poi si spegne. (12’ st Bonfanti 5,5 Qualche torre su palle vaganti, ma l’incisività non c’è quasi mai).

TREMOLADA 5 Non il suo pomeriggio più brillante, in una gara in cui fatica a trovare giocate offensive interessanti. Si nota sempre meno fino a quando Tesser lo toglie. (12’ st Mosti 6,5 Contribuisce al buon secondo tempo dei gialli, aiutato anche da una buona condizione fisica. Non gioca molto, ma quando entra si fa sempre trovare pronto). DIAW 6,5 Il penalty che trasforma con freddezza cambia volto, e voto, alla sua partita, fin lì non eccezionale. È vero che è l’unico che prova a tirare, ma la palla che ciabatta fuori a fine primo tempo... Nel recupero una sua percussione disinnesca l’ultimo assalto del Bari e procura una punizione sulla quale termina la gara.

Alessandro Bedoni