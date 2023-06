Cittadini il predestinato: per lui un futuro in A

Giorgio Cittadini è una sorta di predestinato. Non solo perché ha avuto la benedizione di Gian Piero Gasperini al momento dell’esordio in serie A, datato 9 gennaio 2022, a Udine, nel 2-6 della Dea ai bianconeri. Ma perché del predestinato lui stesso l’ha sempre avuto, nel carattere e nel modo di porsi in campo nonostante la giovane età. La sua avventura a Modena, la prima lontanta da Bergamo nel mondo dei grandi, ha dimostrato tutto questo. La convocazione all’Europeo Under 21 è un premio che precede quel che sarà il quasi certo approdo in A nella prossima stagione.

Alla corte di Gasperini, il quale stravede per lui, oppure in un’altra piazza come può essere ad esempio la vicina Monza di Palladino che, sui giovani italiani, ha saputo costruiro un piccolo capolavoro. A proposito di A, le voci provenienti dalla massima serie lo scorso inverno, avevano toccato, eccome, lui e il Modena: "A dicembre ho avuto un momento di appannamento – ha raccontato ai colleghi di "Cronache di spogliatoio" – quando arrivano voci che ti vogliono in serie rischi di destabilizzarti e a me è successo. Ho staccato un attimo la spina, sono rimasto fuori per alcune partite e quando sono tornato in campo a gennaio, ho ripreso e ho fatto bene. Mi sentivo in forma". Per un mese, tra la partita con il Benevento del 18 gennaio e la trasferta di Frosinone del 14 gennaio, Cittadini in effetti viene relegato in panchina da Tesser in favore di Silvestri. È proprio in quel momento che si parla di Spezia e Fiorentina in particolare, anche l’Atalanta poteva essere interessata ad un rientro anticipato del ragazzo in caso di partenza di Demiral ma così non è stato perché tra nerazzurri e canarini è sempre stato forte l’accordo di prestito annuale, qualsiasi cosa sia accaduta. Molto accadrà, invece, in questa estate.

Cittadini si sente pronto per il salto, dopo le 20 presenze in maglia gialloblù: "Non ho avuto difficoltà nell’adattarmi al calcio dei grandi – ha continuato – Modena è una città stupenda e c’erano tutte le carte in regola per fare una grande stagione. Mi sono divertito". Questo è un dettaglio che Cilla (il suo nome d’arte da cantante rap) ha sempre sottolineato anche nelle interviste fatte nel corso dell’anno. In fondo, da Bergamo a Modena non c’è tutta questa distanza. L’obiettivo, però, è tornarci da protagonista: "Quando sono salito in prima squadra all’Atalanta, a fine 2021, non ero ancora pronto per quel salto – ha concluso – Gasperini mi ha tenuto, mi allenavo con loro e nel fine settimana andavo a giocare in Primavera. Percepisci di essere ai margini, ma è proprio questo che ti spinge al massimo. Magari, un domani, avrei potuto esserci anch’io...".

Alessandro Troncone