Club La Meridiana, il Memorial Fontana parte col botto: in campo Coria e Travaglia

Si chiudono questa mattina, con gli ultimi incontri, i turni del tabellone di qualificazione, al Club ‘La Meridiana’ di Casinalbo, e in campo, dal pomeriggiosera, vanno subito i big. Parte col botto il ’Modena Challenger Atp 75, 39° Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl’, il torneo che per una settimana porta il grande tennis sui campi della provincia modenese.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati. In campo, oggi, per il primo turno del main draw, due tra i protagonisti più attesi, ovvero l’argentino Federico Coria, numero 90 del Ranking Mondiale, e Stefano Travaglia, già numero 60 al Mondo prima che una serie di infortuni, da cui si sta riprendendo, ne frenassero l’ascesa.

I due, ieri, si sono allenati l’uno contro l’altro sui campi in terra rossa del club di via dei Fiori, e da oggi si fa sul serio. La sfida, senza esclusioni di colpi, entra subito nel vivo: Coria, testa di serie numero 1, va in campo alle 19 contro l’olandese Max Houkes per un match tutt’altro che banale, mentre alle 21,30 tocca a Travaglia giocarsi in campo la vittoria.

Per lui un impegno subito probante, che lo oppone alla testa di serie numero 4, il ceco Jacub Mensik, osso duro difficile da battere.

L’ingresso al circolo di Casinalbo, per assistere alle gare, è aperto a tutti, libero e gratuito: tutte le informazioni sul torneo (tabellone, programma e risultati) sono disponibili online sul sito www.clublameridiana.it.

s.f.