Coach Botti indica la via per riaprire la serie: "Facciamo nostri quei due palloni decisivi"

Piacenza sa di non avere più alcuna prova d’appello. La doppia sconfitta al tie-break, unita all’uscita di scena in Coppa Cev, sicuramente brucia sul groppone di Brizard e compagni che però vogliono riscattarsi, dimostrare che il vero valore della Gas Sales è quello della Coppa Italia e non quello di queste ultime tre partite: "Dopo due sfide sul filo dell’equilibrio mi aspetto un’altra gara dello stesso tipo che verrà decisa per uno o due palloni – commenta il tecnico Massimo Botti (foto), al centro anche di discussioni di mercato sulla panchina, sarà lui o sarà Lorenzetti il prossimo allenatore piacentino? –. Dobbiamo cercare di togliere ai nostri avversari quei due palloni, vinti da loro nelle prime due partite, e prenderceli in questa nuova partita che rimane aperta, certo non siamo i favoriti in questa serie ma intanto focalizziamoci sulla prossima gara, perché ragionare a lungo termine non ci aiuta. La testa deve essere solo sulla gara che ci attende a Modena, meglio ancora sul prossimo set e sul prossimo punto che ci attendono".

La conclusione di Botti è una sorta di atto di stima nei confronti di Modena, capace di avere pazienza e di mettere in piedi una grande ragnatela in difesa: "Dovremo essere bravi a difendere qualche pallone in più dei nostri avversari, sta tutto lì".

a.t.