Coach Eccheli parla di un torneo interessante: "Squadre dal tasso tecnico alto, ci divertiremo"

La Vero Volley Monza, che ha goduto di una settimana in più di ‘riposo’ rispetto a Modena essendo stata eliminata da Trento in gara 4, si prepara alla sfida con ambizione: "Il torneo è di alto profilo – le parole del coach Massimo Eccheli, in foto – con squadre che hanno fatto una stagione importante. La stessa Padova, che ha passato il preliminare con una squadra depotenziata rispetto alla regular season, è una formazione ben allenata, con giovani di prospettiva che vogliono mettersi in evidenza. Sarà quindi un torneo, almeno sulla carta, molto interessante. La settimana post eliminazione dai play off è stata dedicata allo scarico mentale, oltre al lavoro fisico e tecnico, mentre in questi giorni abbiamo cercato di riprendere l’attività usuale. Sarà interessante capire come tutte le squadre arriveranno agli appuntamenti: la delusione per non essere riusciti ad andare in fondo alla corsa scudetto potrebbe far variare gli entusiasmi. Questo potrà essere l’ago della bilancia in un playoff 5° posto che dal punto di vista tecnico può offrire alti contenuti tecnici e anche tanto divertimento".

Anche in casa brianzola poche certezze sulla formazione che verrà schierata in campo. È però molto probabile che, dopo una stagione intera vissuta a recuperare da un grave infortunio, Fernando Cachopa si prenda il suo posto da titolare al palleggio.

a.t.