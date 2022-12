Coach Giani: "Bravi comunque"

Rammarico per le occasioni sprecate o soddisfazione per aver dimostrato di valere il livello di Trento? "Sono molto contento di come abbiamo interpretato questa partita, siamo stati bravi – racconta Andrea Giani al termine della maratona con Trento – poi è chiaro che abbiamo avuto le occasioni. È una partita secca, abbiamo avuto una grande occasione nel secondo set che non abbiamo sfruttato ed è chiaro che c’è un discorso di esperienza, di differenza tra i giocatori. Earvin e Bruno hanno giocato due match straordinari, Lagumdzija deve ancora imparare da partite come questa, Sanguinetti idem, si lavora tutto l’anno per essere pronti in partite come queste. Ma devo dire che anche quando abbiamo perso la bussola siamo rientrati: e Trento è una squadra di altissimo livello, stare lì vicini è un bel passo avanti. Questo è quello che dobbiamo continuare a fare per prenderci ancora un po’ di spazio in più. Stiamo lavorando per migliorarci, e giocare alla pari match come questo ti fa stare bene". Allora i match come quello di ieri devono essere mattoni: "A volte quando perdi queste partite per il gruppo possono essere disgreganti, qualcuno magari si aspettava di più: dobbiamo invece avere un approccio diverso, è un mattoncino in più che mettiamo nel nostro percorso, siamo stati concreti per un’ora e siamo all’interno del nostro percorso". Arriveranno rinforzi dal mercato? "Dobbiamo fare con quello che abbiamo".

a.t.