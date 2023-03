Coach Lorenzetti ne è convinto: "Completiamo la nostra rimonta"

A Trento le acque sono agitate, soprattutto dopo che Angelo Lorenzetti ha annunciato, non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa, il suo addio forzato alla panchina dell’Itas per la prossima stagione. È proprio il tecnico fanese, ultimo a vincere lo scudetto sotto la Ghirlandina, a parlare dei molteplici temi che riguardano il derby della A22: "È una gara in cui le tante logiche riguardanti la classifica possono togliere energie. Al termine del girone di andata eravamo sesti in classifica, mentre ora abbiamo l’occasione di conquistare il secondo posto finale ma, allo stesso tempo, giocheremo per mantenere la terza piazza che avevamo fino alla scorsa settimana e non possiamo nemmeno nascondere che esista la possibilità di scendere sino alla quarta. Vogliamo ovviamente ottenere il miglior risultato possibile soprattutto per suggellare una rimonta non scontata, ma sono conscio che tutti questi pensieri siano davvero troppi per una singola partita. È bene quindi concentrarsi esclusivamente su quello che vogliamo fare in campo, nella consapevolezza che incontreremo una squadra come Modena che durante la stagione ha acquisito una grande mentalità agonistica e che ha elevato di molto i suoi indici tecnici; fattori che le hanno consentito di stare sempre in alto in graduatoria".

a.t.