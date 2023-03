Coach Massimo Botti crede nel riscatto: "Finalmente al completo, saremo protagonisti"

A Piacenza la sconfitta patita mercoledì in Coppa Cev, quel golden set perso 15-12 contro i belgi del Roeselare che ha escluso Simon e compagni dalla finalissima, brucia ancora. Ma come tutte le grandi squadre la Gas Sales deve guardare avanti.

A parlare e spronare i suoi giocatori il tecnico Massimo Botti (in foto), già capace come head coach di Piacenza di vincere un campionato di A2 e di portare a casa due Coppa Italia, una di A2 e quella di A1 lo scorso 26 febbraio: "Dobbiamo dimenticare al più presto la gara di mercoledì con Roeselare – le parole di Botti – e concentrarci sul campionato. Con la squadra belga abbiamo disputato una grande prova, ho visto ottime cose e tutto si è deciso per pochi palloni nel set corto: è stata sufficiente una rotazione di ricezione che non è andata come avrebbe dovuto e la partita è girata. Forse qualche detrattore non crede nelle qualità di questa squadra, ma io ho avuto le risposte che mi aspettavo, siamo finalmente al completo e siamo pronti per i playoff dove reciteremo un ruolo da protagonisti". Sulla sfida contro la Valsa Group che potrebbe subito invertire il fattore campo, questo l’auspicio dei piacentini, poche parole ma molto decise: "Modena? È una squadra forte, la rispettiamo ma sappiamo che possiamo dire la nostra e giocare alla pari anche in casa loro".

a.t.