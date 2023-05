Coach Petrella al lavoro I nodi Coppa Cev e rosa

di Alessandro Trebbi

Dopo la presentazione piena di sorrisi di venerdì mattina, è già il tempo del lavoro per Francesco Petrella e il suo staff, che hanno già iniziato a familiarizzare con la nuova Valsa Group che affronterà il campionato 20232024. Ecco i nodi da sciogliere, tecnici ma non solo, sui cui il giovane tecnico modenese è già al lavoro assieme a Roberto Ciamarra, Nicolò Zanni e Oscar Berti.

Coppa Cev. Partiamo subito da un argomento sul quale Petrella potrà fare poco. Andrà in porto la richiesta di Modena Volley di poter giocare la prossima Coppa Cev con una wild card, in quando club vincitore dell’ultima edizione? La questione è importante, perché nel processo di crescita della squadra giocare quante più partite possibili, e di buon livello come può garantire la Coppa Cev dal secondo-terzo turno in poi, sarebbe importante. Per ora non è mai successo che fosse ammessa una squadra che non avesse conquistato la titolarità della coppa sul campo, Modena però ha il pedigree giusto per tentare l’impresa.

Linea di ricezione. Due ricettori che già si conoscono ma hanno giocato altrove, Davyskiba e Federici, tutti gli altri che non hanno mai giocato insieme. Il tecnico lo ha già detto, il compito difficile sarà quello del libero, così come andranno studiate competenze e combinazioni diverse a seconda che in campo ci siano Rinaldi, Juantorena, Davyskiba oppure Pope. Sulla struttura della seconda linea si baseranno molte delle fortune della futura Modena Volley.

Crescita di Sapozhkov. Altro elemento su cui lavorare è il russo. Adis Lagumdzija era un opposto già abituato ad alti livelli, che mai scendeva sotto un certo standard e un certo quantitativo di punti. Sapozhkov lo scorso anno è stato capace di match strepitosi come anche di cali improvvisi, anche all’interno della stessa partita. Dare continuità al russo è l’obiettivo per il 2024. Continuità in battuta. Modena è potenzialmente una squadra pericolosissima al servizio, con tre bombardieri come Sapozhkov, Davyskiba e Rinaldi, Sanguinetti e Bruno che in modi diversi possono garantire ace e break prolungati, così come Brehme, il solo Stankovic come momento di ‘respiro’ per le ricezioni avversarie. Anche qui, la parola guida sarà continuità, perché dal servizio potrebbero passare le gioie di stagione. Ngapeth live. Non c’entra nulla con gli obiettivi della prossima stagione, ma dato che Earvin Ngapeth è un monumento del volley modenese è bene tenere nota anche della sua seconda vita: il martello ha tenuto a Parigi il suo primo concerto da solista rap, una carriera musicale che ha intrapreso ormai da qualche anno. Il locale era il Cabaret Sauvage e ad applaudirlo c’erano circa 400 persone.