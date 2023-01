Coach Piazza: "Sarà una partita tosta, Modena non è ai vertici della classifica per caso"

A Milano intanto ci si gode il momento di gloria e ci si prepara all’ennesima battaglia in un’Allianz Cloud che verosimilmente sarà vicina al tutto esaurito. Roberto Piazza si gode l’accesso alla Final Four di Coppa Italia, conquistato il 29 dicembre a spese della Lube Civitanova, battuta a domicilio, e si gode anche e soprattutto la conferma della prestazione arrivata in campionato contro il fanalino di coda Siena. Commentando quanto successo nell’ultimo turno, 0-3 in trasferta sul campo dei toscani, queste le parole di Roberto Piazza rivolte anche al futuro contro Modena: "È una vittoria che ci serviva a tutti i costi, servivano tre punti per la classifica, che è corta lo sappiamo, serviva bissare il successo ottenuto a Civitanova contro i campioni d’Italia, per far vedere che ci siamo ancora, che non è stato assolutamente un caso. Abbiamo da lavorare ancora tanto però, quindi testa bassa e pronti per la prossima partita, che sarà ancora tosta contro Modena, seconda in classifica non per caso". Tra i meneghini da temere soprattutto l’ex Yuki Ishikawa, che anche contro Siena ha attaccato col 64% di positività e un’efficienza uguale, ovvero senza commettere errori e senza subire murate.

a.t.