Coach Sapigno: "Sono qui per restare"

Prime parole da nuovo coach del Modena Cavezzo per Irineu Zanatta Sapinho, tecnico brasiliano che la società gialloblù ha scelto per il dopo Checa. "Ringrazio il club per questa opportunità – ha spiegato l’ex Ascoli – in cui cercherò di proseguire l’ottimo lavoro fatto da Checa, vengo per aggiungere qualcosa senza stravolgimenti. L’allenatore non deve essere il protagonista, ma si deve adattare ai giocatori, sono loro che vincono le gare in campo. Sono in Italia da 16 anni, ho lasciato tanti bei ricordi: il debutto da allenatore-giocatore al Rossano, i 3 anni a Pesaro dove è nata mia figlia, le stagioni ad Ascoli. Ovunque ho avuto tanto e mi sono spesso fermato per più stagioni, spero di fare lo stesso qui a Cavezzo". Per il dg Giuseppe Fazio "non era facile scegliere un sostituto di Checa che si adattasse al nostro modo di fare futsal e pensiamo di aver fatto centro con Sapinho. Come ogni anno non ci poniamo obiettivi, tanto più in una A2 Elite nuova per tutti. Partiamo per mantenere la categoria e appassionare il pubblico".