"Cocente delusione Ma ci mettiamo subito al lavoro"

Claudio Lazzaretti ha affidato a un comunicato la sua delusione per la prova del Carpi. "E’ doveroso fare i complimenti al Corticella - scrive il presidente - squadra giovane, organizzata e ben allenata, che ci ha battuto per ben tre volte in stagione. Questa finale rappresenta per me una cocente delusione. In stagione volevamo stare più vicini a Giana e Pistoiese, ma a questa finale tenevamo moltissimo ed io in primis avrei voluto vincere per fare tutto il possibile per provare a sperare in una categoria diversa a partire già dalla prossima stagione. L’amarezza maggiore, al termine di questa prestazione negativa, riguarda il non aver permesso ad uno stadio pieno, colorato e rumoroso come non lo si vedeva da tanto tempo, di gioire per una vittoria. Ci tengo a ringraziare il nostro pubblico: abbiamo un debito di riconoscenza che dobbiamo riuscire a saldare nella prossima stagione. Su una cosa vorrei essere chiarissimo: da domani tornerò con i miei collaboratori al lavoro per preparare la prossima stagione". Con l’arrivo di Cristian Serpini al timone la gara di ieri è stata il commiato anche per mister Matteo Contini. "Ha deciso un episodio – spiega il tecnico - i ragazzi hanno dato tutto. Eravamo ben messi in campo anche se potevamo ripartire meglio, ma le occasioni le abbiamo avute. Prima del riposo c’era un rigore solare su Calanca. Un bilancio della mia gestione? Ho cercato di dare entusiasmo che mancava, vedere cosa ha fatto questo gruppo per me conta più di tutto. Il futuro? Si sa da un mese e mezzo chi saranno nuovo allenatore e direttore, penso che mi sarà comunicato a breve. Anche io avevo l’opzione di un anno e dico grazie al mio staff e questo gruppo che mi ha dato tanto a livello umano".

Davide Setti