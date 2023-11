Colomba e quel gol al Catanzaro: "Che ricordi, sarà sfida tra outsider"

Franco Colomba. Un nome che a Modena non ha certo bisogno di presentazioni, visto che è legato alla squadra gialloblù con un passato da calciatore (in due tranche, a metà degli anni Settanta e alla fine del decennio successivo) e da allenatore, visto che con le giovanili canarine iniziò una brillante carriera di tecnico. Colomba, oggi 68enne, ha accettato di fare con noi una breve chiacchierata, legata al suo primo periodo modenese e che ci riporta inevitabilmente ad un Catanzaro-Modena di quasi cinquant’anni fa, giocato al Ceravolo il 7 dicembre del 1975. Colomba, ricorda quella partita?

"Come non potrei... ero un ragazzo di belle speranze arrivato nel mercato di novembre in prestito dal Bologna, e mister Caciagli mi diede subito la maglia numero undici. Ricordo bene quella gara, perchè con un bel diagonale sul secondo palo dalla sinistra pareggiai a inizio ripresa il gol di Improta. Quello era un gran Catanzaro, non per niente alla fine del campionato venne promosso in serie A".

Possiamo definirlo un gol importante per la sua carriera?

"Assolutamente, perchè poi nel prosieguo della stagione mi ritagliai uno spazio importante e capii che potevo davvero giocare a calcio a buoni livelli".

Quel Modena aveva una formazione che tanti, anche anni dopo, recitavano quasi come una filastrocca: Tani, Mei, Matricciani...

"È vero, ricordo anche lo striscione ‘Colomba e Colombini fan volare i canarini’... Un anno che non ho mai dimenticato, con me tra l’altro arrivò dal Bologna anche Mei, poi c’era Ragonesi a centrocampo, ero un po’ il suo figlioccio".

Quel Modena 197576 fu molto amato dalla gente, anche se alla fine arrivò ‘solo’ ottavo...

"Diciamo che c’era ancora tra i tifosi tanto entusiasmo per la promozione ottenuta l’estate prima. Poi la squadra fece bene, avevamo in tutti i ruoli giocatori importanti, Bellotto, Zanon, davanti un goleador come Bellinazzi. Fummo penalizzati dall’infortunio che tenne fuori Ragonesi per un po’ di partite, era l’autentico faro del centrocampo. Con un pizzico di buona sorte in più potevamo arrivare più in alto". Segue il Modena di oggi?

"Certamente, sono stato in canarino cinque stagioni, tra giocatore e allenatore delle giovanili, e lo seguo con attenzione. Sta andando bene e ne sono contento, poi ha un allenatore come Bianco che è un ragazzo preparato e intelligente e sa quello che vuole".

E la prossima gara è proprio Catanzaro-Modena...

"Una bella sfida tra due outsider che hanno cominciato bene la stagione. Una partita da seguire, aperta ad ogni risultato, poi in serie B ogni sfida è sempre pronta a smentire i pronostici..."

Il Modena da qualche anno ha una proprietà importante. Conosce la famiglia Rivetti?

"Personalmente no, ma tutti gli addetti ai lavori mi raccontano di una società importante che è una vera e propria garanzia. Avere una proprietà appassionata e competente, e soprattutto con progetti importanti, è l’unica vera solida base per raccogliere risultati".