Colombaro, Fiorano e Modenese se la giocheranno fino alla fine

L’anno scorso l’ha vissuta in testa per tre quarti di stagione col suo Castelfranco, che da sorpresa assoluta ha chiuso al 4° posto. Ora Mirko Fontana ci fa le carte dell’Eccellenza. Favorite. "Penso ci siano due grandi favorite – spiega l’ex tecnico di Colombaro, Fiorano e Modenese – come Cittadella e Correggese, appena dietro metto Terre di Castelli, Formigine, Nibbiano poi con loro Agazzanese e Castelfranco, mentre il Colorno ha perso pedine troppo importanti per lottare al vertice". Cittadella. "E’ la squadra da battere, solida e talentuosa. Tesa è il Kanté dei dilettanti, dà equilibrio, recupera palla ed è intelligente. Davanti Malivojevic e Martinez assicurano 40 gol. Poi ha un allenatore come Salmi che ha già vinto e sa gestire le tante personalità di spicco della rosa". Terre di castelli. "Ha fatto le cose in grande, anche se ha cambiato molto dalla cintola in su. Per vincere manca qualcosina, molto dipenderà da come incideranno Gozzi e Stanco. Playoff alla portata". Formigine. "Può ripetersi e migliorarsi, è una squadra rodata con un allenatore come Sarnelli molto in gamba. Ha messo dentro tre pedine mirate Pappaianni dietro con Ashong è un’ottima coppia, Binini una garanzia, Puglisi se sta bene sposta gli equilibri". Castelfranco. "I tre addii di Hajbi, tesa e Zito sono stati sostituiti a dovere con un grande terzino come Marconi, davanti Raspadori, Caselli e Barbolini hanno aumentato le rotazioni. Obiettivo playoff". La Pieve. "Ripetere la grande salvezza sarà dura. Il destino dipenderà molto da Cheli, giocatore di classe, ma che deve trovare gli stimoli".

d. s.