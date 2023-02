Colpaccio Quarantolese, Cdr stesa da Mortari

QUARANTOLESE

1

CDR MUTINA

0

QUARANTOLESE: Calanca, Mari, Gobbi, Grillenzoni, Barbalaco (18’st Ferrari), Muracchini, Mambrini (40’st Sacchetti), Bortolazzi, Gozzi (16’st Mortari), Mortari, Acanfora (30’st Castorri). A disp. Malavasi, Bondioli, Bazzani, Malagoli, Mancini, Campedelli. All. Loddi CDR MUTINA: Mawuli, Ucci (28’ Farina), Ligabue, Montorsi L., Baroni, Shanableh (30’st Turci), Cipolli (15’st De Lauri), Montorsi E., Pedrazzi (1’st Bonvicini F.), Gripshi, Pilia. A disp. Sacchetti, Levoni, Farina, Battani, Bonvicini M., Macchi. All. De Maria

Arbitro: Grillo di Modena

Reti: 81’ Mortari

Note: ammoniti Bortolazzi, Pedrazzi, Montorsi E., Mortari, Castorri

Impresa della Quarantolese che batte la Cdr ed esce per la prima volta dalla zona playout, mentre gli orange non sfruttano il ko dello Zola. Al 27’ contatto Ucci-Gozzi e i gialloblù reclamano il rigore. Al 75’ Mambrini lanciato a rete si scontra col portiere Mawuli, i locali reclamano rigore inutilmente. Dopo 5’ dall’angolo Mortari colpisce il palo ma la Cdr allontana, all’81’ servizio per Mortari che lascia sul posto il diretto avversario e di destro batte Mawuli. Nel finale Calanca sfiora il 2-0 direttamente sur rinvio aiutato dal vento.