"Colpiti nel nostro miglior momento. Il Venezia però non ha dominato"

È una battuta d’arresto netta e imprevista quella subita dal Modena, la prima in campionato, che per Paolo Bianco si spiega soprattutto attraverso gli episodi: "Giocavamo contro una squadra diversa dalle tre che avevamo affrontato in precedenza, una squadra molto più avanti di noi in tutto. La partita è stata equilibrata per tutto il primo tempo e nella ripresa, dopo la rete di Bonfanti, abbiamo anche avuto l’occasione per raddoppiare con Manconi e invece abbiamo subito il pareggio. Da partite come questa c’è da imparare che contro alcune squadre non puoi permetterti errori. Il Venezia ha avuto tre occasioni e ha fatto tre gol. Siamo la squadra che subisce meno tiri nello specchio delle porta, non perché ci difendiamo bassi ma perché lo facciamo in maniera organizzata e ci stavamo riuscendo anche questa volta. Abbiamo fatto la nostra gara a viso aperto contro una squadra di livello superiore. Dispiace che nel nostro momento migliore loro hanno fatto gol". Anche dopo il pareggio il Modena ha cercato la vittoria ma poi è arrivato il gran gol di Gytkaer: "Uno che lo scorso anno era titolare in Serie A e che quest’anno fa la panchina in B. Il terzo gol non la considero un’occasione concessa perché è stato un infortunio di Gerli che ha preso la palla a metà campo". Come capita spesso la squadra gialloblù ha tirato in porta diverse volte ma senza centrare lo specchio, il Venezia lo ha fatto meno ma con maggiori esiti, dimostrando di avere gente di un’altra categoria: "Ho un difetto, non riesco a vedere gli altri giocatori più forti dei miei. Che non hanno ancora le carriere di Pohjampalo, Gytkjær e Johnsen, devono crescere. Questa partita ci insegna che abbiamo ancora tanto da imparare, lo sappiamo che la Serie B è così. Abbiamo perso ma sarebbe stato peggio se il Venezia ci avesse dominato dall’inizio alla fine. Invece la partita è stata equilibrata e sono convinto che se riusciremo ad affrontare nello stesso modo ma con meno errori squadre che adesso ci sono superiori i punti arriveranno". Sulla sostituzione di Tremolada: "Luca per noi non è un giocatore importante, è fondamentale. Ma lo deve essere come lo è stato fino a poco tempo fa. Sa benissimo quello che voglio da lui, alla terza partita in una settimana ci sta che fosse un po’ appannato. Era giusto sostituirlo". Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, pur avendo ancora in testa la sconfitta contro il Palermo, si gode questa vittoria: "Degli ultimi 4 gol subiti tre li abbiamo presi su palle inattive. Il Modena ha tanta qualità a centrocampo, è stato ben costruito, ma ha ancora bisogno di pazienza".