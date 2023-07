Colpo a sorpresa: arriva il portiere Cragno Ufficializzate le uscite di Ciervo e Russo

Colpo a sorpresa del Sassuolo, che mentre ufficializza le uscite, già annunciate, di Ciervo al Sudtirol e Russo al Trento, mette le mani sul portiere Alessio Cragno, classe 1994, la scorsa stagione a Monza, che arriva dal club brianzolo in prestito con diritto di riscatto. Saremmo ai dettagli, e per l’ufficialità dovrebbero bastare le prossime 2448 ore: partiti il già citato Russo, Turati e Satalino, confermato Pegolo e confermato anche Consigli – un ritorno all’Atalanta del portierone neroverde non sarebbe, a dispetto delle voci, all’ordine del giorno – il Sassuolo sistema così la ‘casella’ portieri con un profilo di indubbio spessore. Fiorentino di Fiesole, dove è nato 29 anni fa, Cragno ha infatti già ‘messo via’ oltre 250 presenze tra i pro con le maglie di Brescia, Lanciano, Cagliari, Benevento e, appunto, Monza, dove tuttavia non ha trovato troppo spazio. Proverà a riprenderselo in neroverde, in competizione con un ‘monumento’ come Andrea Consigli.

s.f.