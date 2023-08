Colpo a sorpresa del Carpi Preso il terzino D’Orsi

Il Carpi piazza al colpo a sorpresa e annuncia l’arrivo di Francesco D’Orsi, terzino mancino classe ‘97 che si era svincolato dal Ravenna dopo aver giocato 60 gare con 4 reti e 8 assist negli ultimi due anni di D coi giallorossi. Giocatore duttile, che può giocare anche davanti, due anni fa era stato il miglio mancino del girone e in carriera ha vestito anche le maglie di Ternana, Lavagnese, Anagni, Prato e Cynthia con oltre 150 gettoni in D. Ripartirà probabilmente dalla Riese in Promozione invece il numero uno 2002 Andrea Chiossi reduce da due stagioni alla Cittadella. In Terza la Prignanese del nuovo tecnico Roberto Guidi ha preso il portiere classe 2004 Federico Casini dal Fox Junior Serra.

Coppa Seconda. Ieri, con diretta sulla pagina Instagram, si è svolto il sorteggio del tabellone della Coppa di Seconda per le formazioni modenesi. Al momento sono 27 quelle al via, che potrebbero diventare 28 dopo il Consiglio di Stato del 29 agosto che darà il via libera al 99% al ripescaggio della Fonda Pavullese. Per questo è stato fatto un sorteggio per stabilire chi salta il primo turno di domenica 3 settembre, che ha premiato il Piumazzo, anche se in caso di ripescaggio della Fonda l’accoppiamento sarà Piumazzo-Fonda. Questi gli accoppiamenti del primo turno (39): 4Ville-Sanmartinese, Medolla-Finale, Cabassi-Solarese, Carpine-Limidi, Rivara-Gaggio, Mirandolese-Campogalliano, Spezzanese-La Veloce, Modenese-Zocca, Corlo-Fox Junior, Villadoro-Real Maranello, Audax-Valsa, San Paolo-J. Fiorano, Fortitudo-Saliceta e Piumazzo-Fonda (Piumazzo qualificato se non viene ripescata la Fonda). Le vincenti del primo turno (in caso di parità ci sono i rigori) sono abbinate secondo l’ordine del tabellone già sorteggiato nelle gare del 2° turno (109), mentre le 8 qualificate al 3° turno (quarti di finale) saranno sorteggiate in modo integrale per gli abbinamenti.

Coppa Terza. Definiti anche i gironi della prima fase della Coppa di Terza (si gioca 3 e 109 e 1210) in cui c’è ancora la Fonda, che però sarà tolta in caso di ripescaggio. Girone "A" Novese, Possidiese, Sermide e Concordia; girone "B" Baracca, Sozzigalli, Cortilese e Rinascita; girone "C" Union 81, A. Palafitta, Monari Nasi e Real Modena; girone "D" Cognentese, San Francesco, Magreta e Madonna S.; girone "E" Manzolino, San Vito, Levizzano e A. Solignano; girone "F" Montefiorino, R. Dragone, Eagles, Prignanese; girone "G" Bortolotti, Cimone, Academy TdC, Maranese e Fonda. CARPI. Il resoconto dell’amichevole di ieri sera Carèi-Fiorenzuola lo trovate sul nostro sito internet www.ilrestodelcarlino.itmodena.

Davide Setti