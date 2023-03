Colpo esterno della Sanmichelese

SCANDIANESE

0

FIORANO

0

SCANDIANESE: Lombardo, Valestri (12’st Venturi), Zinani (35’pt Valentini), Caselli, Teggi, Ferrari, Cissè, Cagnoli (1’st Bertolani), Iori (40’st Corrente), Rizzuto. A disp. Marchi, Bigliardi, Poli, Pedroni. All. Baroni.

FIORANO: Pagliani, Bach (15’st Kwakye), Barbieri, Occhi, Ficarelli, Galli, Vaccari (42’st Runaj), Dapoto (35’st Caselli), Ienna, Cataldo (32’st Agelillis), Schiavone (15’st Opoku). A disp. Romani, Cervino, Zykaj, Sernesi. All. Cavuoto.

Arbitro: Stanzani di Bologna

Note: espulso al 35’ Caselli per reazione, ammoniti Rizzuto, Bertolani e Galli.

Il Fiorano non sfrutta un’ora in 11 contro 10 e deve accontentarsi del pari a Scandiano. Al 25’ bel triangolo Cagnoli-Rizzuto che gli restituisce di tacco la palla, ma sul suo diagonale si allunga tutto Pagliani. Al 35’ l’espulsione di Caselli per un ingenuo fallo di reazione. Nella ripresa un retropassaggio di Valentini non è ben controllato da Lombardo, con la palla che esce di un nulla a fil di palo. Le occasioni più nitide capitano tutte sul piede di Iori che però non trova la porta.