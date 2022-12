Colpo Fortitudo Ecco Lo Prete dalla Vignolese

La campagna di rafforzamento della Fortitudo Modena non si ferma. Dopo aver consegnato a mister Bernabei l’esterno Ascia e la punta Steri, il dg Ferrari ha fatto vestire la maglia gialloblù anche ad Alex Lo Prete, centrocampista offensivo (ma anche all’occorrenza attaccante) classe ‘94 che negli ultimi anni ha sempre giocato fra Promozione ed Eccellenza: per lui, dopo l’inizio al Castelfranco, ci sono state le stagioni prima a La Pieve Nonantola e poi alla Vignolese, che ha lasciato nel mercato di novembre. Un altro sforzo della società guidata dal presidente Gollini, impegnata nella rincorsa al primo posto di Seconda "F" distante 2 punti dalla Vis San Prospero. Intanto si sono accasati anche due giocatori liberati qualche settimana fa da Castelvetro e Cittadella: l’attaccante Francesco Finocchio, arrivato a Castelvetro in estate dal Carpi, resta in categoria col Bibbiano San Polo, così come il centrocampista Stefano Barilli, che dopo 4 mesi alla Cittadella va al Nibbiano.