Colpo Medolla con Gualdi tra i pali Tris di baby per il Nonantola

Il San Felice ha confermato anche Haddaji, Stabellini e Gentile. In Prima il Solignano ha confermato Bonucchi, Migliori, Ferri, Dello Preite, Sannino, i due Vecchi, Morgnte, Degli Esposti, Makni, Severi e Gianaroli. Lo Smile ha trattenuto Giovani e Ivancic, il primo arrivo e Giovanni Lotti dall’Atletico Spm. Il Nonantola chiude per tre giovani talenti: Giovanni Semeraro (2004 ex Sassuolo e Vignolese), Tommaso Fiorini (2004 ex Carpi) e Nicholas De Luca (2004 ex La Pieve). In Seconda colpo per la porta del Medolla che chiude con David Gualdi (‘88) dalla Fortitudo, proprio la società gialloblù cittadina annuncia in mediana Lorenzo Zanotti (2003) dal Gaggio. Due nuovi acquisti della Sanmartinese: arrivano il difensore Marco Bavieri e il centrocampista Pasquale Romano, entrambi provenienti dalla Mirandolese.

Nel Reggiano due novi arrivi al Castellarano: dal Fiorano arriva il difensore Mirko Ficarelli e dallo Smile il centrocampista Enrico Paoli. All’Arcetana proprio via Castellarano arriva il centrocampista offensivo classe 1995, Filippo Turci, e dalla Modenese l’esperto difensore classe 1994, Luca Lusvarghi.

d.s.