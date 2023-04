Comcor, al ’Torri’ il big match contro Torino

Un vero big match di Serie A quello che attende il ’Torri’ dove si sfidano i gialloblù della Comcor Modena e la rivelazione del torneo Campidonico Torino. Un avversario che si conferma come temibile dopo aver centrato il girone finale per lo scudetto nella stagione scorsa. Sulle orme dell’anno scorso, gli ospiti, prioprio con Modena e Brescia, si propongono come candidati per i primi due posti in classifica che valgono i playoff scudetto. Modena in salute e in crescita ospita i piemontesi con tutte le carte in regola per far valere sul campo un grande potenziale tecnico. Sulla carta i team propongono medie molto vicine, per un match, quello che si disputerà oggi, dalle molte aspettative, con ’pronostico’ alla pari, dunque senza un favorito vero e proprio. Comcor ha l’occasione di buttare nella mischia grinta e carattere, messi in campo nelle prime 4 gare disputate del torneo. Per i ragazzi del manager Marco Nanni, un vero e proprio ’esame’ per testare contro il forte Torino, valore e spessore della squadra. Gli score statistici vedono Comcor Modena a media attacco mb 248, coi bomber Calasso mb 417, Carlos Infante 357, Scala 333, sei i punti battuti casa da Russo. Contro un Torino a mb 238, Barbero mb 417, Valetti 385 e Oldano 389. Sul monte i pitcher Comcor viaggiano a media punti 2,50, opposti agli ospiti a punti 3,50. Modena propone nei due match: il partente cubano Erik Soto (gara uno h.15), rilievi Di Giacomo, Infante Junior, Paltrinieri. Il cubano partente Yuliesky Hurtado (gara due h.20), rilievi, Calero, Ventura. Catcher Corbino (Scerrato), in prima Scala, in seconda Henriquez, Bonilla (Cirilli) interbase, sul cuscino di terza base, Capitan Infante, esterni Calasso (Corrado), Russo, Bakkali (Infante Junior), con una panchina corta che lamenta le assenze di Pompilio, Martinelli out. La sfida, molto attesa, si propone come match dal doppio valore, vero scontro diretto, tra due grandi contendenti verso la volata finale, con quattro gare disputate su 10 turni, non sono da escludere sorprese, verso i primi due posti, onde evitare play out salvezza. Classifica Serie A: Comcor Modena (4 Vinte 40 Perse), Campidonico Torino, Brescia (31), Senago (13), Cagliari, S. Torinese (04).

Giovanili. Oggi doppia sfida dei "due team" Under 12 gialloblu: Yankees Bo - Modena oltre a Modena - Pianoro al Torri. Domani, Mini Baseball: Athletics Bo - Modena e Under 15: Modena - Pianoro Bo.

Giorgio Antonelli