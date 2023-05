Comcor, doccia gelata nella sfida playoff Nettuno si impone, pesa l’inesperienza

nettuno

NETTUNO: Lanciatori: Liguori (Vincente), Sollecito, Dini.

MODENA: Infante, Henriquez, Bonilla, Russo, Calasso, Russo, Calasso, Scala, Corbino dh (Corrado, Infante Junior), Pompilio, Scerrato. Lanciatori: Hurtado 2,1 (Perdente), Di Giacomo 1,2, Paltrinieri 1,2, Bakkali. Punti: NET 205 032 0 Pu.12, Bv 11.MO 000 000 0 Pu. 0, Bv 5. Gara – Uno.

Falsa partenza per Comcor, che si dimostra team poco abituato ai playoff scudetto. Nettuno tra le candidate allo scudetto, ha messo in campo vere bocche di fuoco, oltre un ampio parco lanciatori di qualità. I ragazzi di Nanni, si giocheranno tutte le carte nelle prossime sfide di altissimo spessore, con autostima e pronti a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Basta ragionare sul lungo termine di altre 22 partite, alla portata dei gialloblù e affrontare le corazzate del girone a viso aperto, pronti a soffrire per non pagare l’inesperienza. La gara di venerdì ha visto la sfida sul monte tra Hurtado e Liguori per i laziali. Subito in salita il match con 2 punti ospiti che vedono bene e toccano Hurtado, che scende dal monte di lancio dopo 2,1 riprese con 7 punti al passivo. Nettuno spietato colpisce ancora, prima Di Giacomo sul monte di lancio dopo 1,2 riprese, poi Paltrinieri con 1,2, riprese, modena incassa 5 punti tra 5° e 6° inning, per un finale di 12 punti a 0.

NETTUNO. Lanciatori: Pecci (rl 5), Pizziconi (rl 2) Vincente.

MODENA: Infante, Bonilla, Russo, Calasso, Scala, Corbino, Corrado, Scerrato dh, Henriquez. Lanc: Soto (rl 4, 1 punto) Infante (rl 1, 3 punti), Di Giacomo (rl1, 0 punti).

Punti: Net 000 013 0 Pu. 4, Bv 5. MO 100 000 0 Pu. 1, Bv. 7.

Gara due di sabato pomeriggio, ha proposto una grande Comcor Modena sempre in partita trascinata dal pitcher Erik Soto in giornata, ha tenuto a 0 punti con 1 sola valida gli attacchi Nettuno. Un vero peccato i gialloblù con 7 valide all’ attivo hanno segnato 1 solo punto. Col cambio sul monte di Soto stremato per i ragazzi di Nanni è cambiata la musica. Prima Infante Junior con una sola ripresa concede 3 punti agli scatenati laziali, a secco per 4 riprese, sale sul monte Di Giacomo ma la frittata è gia servita. Un vero peccato, dopo l’amaro stop di venerdì sera i gialloblù in gara due si sono proposti al massimo dei livelli consentiti. Cambiando le carte in tavola è arrivata una amara sconfitta immeritata ma sempre sconfitta. Che lascia comunque molte speranze, sul cammino futuro del Modena, dopo il buio assoluto di gara uno. Ieri notte si è disputata gara tre.

Giorgio Antonelli