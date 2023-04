Comcor domina il match e vince

COMCOR MODENA

1

SETTIMO TORINESE

0

Modena: Infante, Henriquez, Bonilla, Calasso, Russo, Scala, Corbino dh, Infante Junior, Scerrato. Lanciatori: Hurtado (Vincente), Calero (Salvezza).

S. TORINESE: Calvo, Moncion, Salvatore, Calvo. F, Cirillo, Lasaracina, Cirillo. S, Romandini dh, Pina Mendez.

Lanc: Suarez (Perdente), Calvo. F.

Punti: Mo 100 000 000 Pu 1, Bv.4 - S. Torinese 000 000 000 Pu 0, Bv 3.

Gara Due

Comcor Modena vince e convince, come nuovo leader del girone ’E’ qualificazione play off. Dopo quattro gare le forze prendono forma, a 6 gare verso la qualificazione, i gialloblu sulla carta troveranno la rivelazione Brescia, il Torino, nel 2022, finalista tricolore, salvo sorprese.

Match dalle mille emozioni, non tragga in inganno il punteggio vincente di 1 a 0 dei ragazzi di Nanni, la sfida è rimasta aperta e combattuta per nove inning, senza esclusione di colpi. Comcor costruisce il suo piccolo – grande – tesoretto al primo attacco, Capitan Carlos Infante arriva sul cuscino prima base poi sigla 1 punto a casa base ’dell’uno a zero’ spinto da Bonilla.

Sul monte di lancio una sfida ’stellare’ tra due fortissimi pitcher, il cubano Hurtado (nella foto), miglior atleta in campo realizza il ’Perfect start vincente, 87 lanci, 53 strike, 3 Bv’.

Per il folto pubblico serale di tifosi gialloblu e ospiti, sono atleti di alto spessore tecnico, con le carte in regola per una poule scudetto tricolore. Dati alla mano, la potenza dei lanciatori come difensori, domina la sfida dall’inizio alla fine, attacchi ospiti e Modena, a secco di battute valide, 4 per Modena, 3 ospiti. Lancio dopo lancio, Comcor gestisce la partenza sprint, di 1 punto – oro colato – per il risultato finale, tra applausi è maturata una vittoria tutta carattere.

Classifica Serie A. Comcor Modena (4 gare Vinte0 Perse), Torino, Brescia (31), Senago (13), S. Torinese, Cagliari (04). Oggi

“baseball” su TRC Sport canale 11 - h.18,45 et h.20.

Giorgio Antonelli