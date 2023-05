Comcor, esame di laurea a Nettuno

Esame di laurea per Comcor Modena sul diamante del Nettuno. Dopo la qualificazione alla poule scudetto, i ragazzi del manager Nanni, sono attesi al primo vero big match. Sulla carta un esordio in salita contro un Nettuno, con tutte le carte in regola per caccia allo scudetto. Comcor prova questa verifica sul suo reale valore tecnico, da esprimere sul campo.

La sfida si annuncia con tutti pronostici a favore laziali, vera propria corazzata davanti alla novita del temibile Macerata, con la rivelazione P. Ronchi. Volendo fare previsioni sempre al “condizionale” le due grandi rivali di questa fase, molto carica di incognite, Comcor Modena “dovrebbe” lottare col Ronchi Gorizia, e Godo Ravenna, per evitare la bocciatura di fondo classifica evitando di uscire dalla poule scudetto, dopo 10 gare di qualificazione e 24 di poule. Gli score vera propria lettura dei reali valori team vedono il Nettuno 1945 in attacco a mb 291, forti dei battitori: Sellaroli mb 436, Annunziata mb 371, Paniagua mb 389.

Modena attacco con mb 279, Russo mb 381, Bonilla mb 314, Infante Carlos mb 310. Sulla inedita novita di tre gare (venerdi, sabato ), con news del timer tabellone con tempo di “15” secondi massimi per attacco e lanciatore, il match vive sull’ equilibrio dei pitcher sul monte di lancio, per gestire le forze in campo lanciatori su tre gare, con una “rotazione ottimale” basilare per non lasciare nulla al caso. I boys modena, sono pronti alla grande sfida, con tanta serenita’ privi di ogni “pressione” affrontano il Nettuno “icona” baseball nazionale.

Lo score pitcher, vede Nettuno con Pecci (4 Vinte 0 Perse), Liguori (21), media punti lanciatori 2,04, contro Modena con Soto (30), Hurtado (20), per una media punti 2,48. Top secret il line up attacco, alla pari dei partenti sul monte in gara uno venerdi sera, oltre a gara tre, unica certezza Erik Soto partente sabato pomeriggio, in gara due.

Giorgio Antonelli