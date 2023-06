Comcor, falsa partenza

RONCHI LEGIONARI

2

COMCOR

0

RONCHI: Furlani, Serra, Furlan, Berini, Miceu dh, Cechet, Ghergolet, Bertondi, Furlani. Lanciatori: Rodriguez, Ghergolet (Vincente).

MODENA: Henriquez, Infante, Bonilla, Russo, Calasso, Scala, Pompilio, Corbino, Infante dh. Lanciatore: Hurtado (Perdente).

Punti: RO 002 000 0 Pu.2, Bv.6. MO 000 000 0 Pu.0, Bv.2

Gara Uno – Falsa partenza per il grande sogno poule scudetto Nel primo match su tre scontri diretti, Comcor si è fatta sorprendere da un Ronchi alla porta in grande serata. Al contrario, i ragazzi di Nanni hanno accusato a livello emotivo la posta in palio contro diretti concorrenti, verso le finali scudetto.

Un ottimo Hurtado sul monte di lancio ha dato il meglio di se, in 6 riprese ha incassato 6 valide, con solamente 2 punti al passivo. Al grande appuntamento è clamorosamente mancato l’attacco di uno spento modena.

Con solamente 2 battute valide in 7 riprese, diventa impossibile arrivare a punto.

Inizio gara sul massimo livello tecnico, prima della svolta di tutta la grande attesa sfida. Hurtado viene toccato, nella funesta terza ripresa, dai locali con il potente Berini che sblocca il match, tra valida ed errori difesa modena, Serra e Furlani arrivano a casa base per la segnatura di 2 punti che valgono tutta la partita.

Rodriguez per il Ronchi controlla il match, modena, senza valide, su basi ball et errori locali riempe le basi con possibilta della svolta al 5° inning. Comcor si lascia sfuggire l’occasione di entrare in partita, senza che nessuno crei una valida per accorciare con almeno 1 punto la partita. Sempre piu nera la sfida per una Comcor vittima di se stessa, pur essendo senza nessuna ’pressione esterna’, non trova la forza e dimostra in negativo, di accusare una tensione da risultato, che in altri momenti ha sempre visto i gialloblu reagire anche nella cattiva sorte.

Rimangono due gare per una sfida al Ronchi, in gara due e tre, per salire la china con orgoglio contro Ronchi alla portata Modena.

Giorgio Antonelli