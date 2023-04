Comcor, oggi al Torri c’è Parma In squadra i ’baby’ Cirilli e Martinelli

La nuova Comcor Modena del manager Marco Nanni si prepara al debutto in serie A domenica 16 aprile sul diamante del Senago Milano. La squadra si presenta oggi alle 15 sul diamante Torri contro la corazzata Parma Baseball, protagonista nella stagione 2022 nella pool scudetto vinta dal San Marino. Parma presenta il nuovo pitcher cubano Fabeo Luis Diaz, contro Modena col suo asso interbase Garcia Ramon Bonilla. Per i ragazzi di Nanni è un test di altissimo spessore. Le gare vedono in palio il ’1° Memorial Corrado Marvasi’ dirigente dell’Oltretorrente Parma. Domattina a Parma, derby tra Oltretorrente e Parma baseball. Per i tecnici sarà un’ottima occasione, con due match tirati da 7 inning, per continuare lavoro. Modena giocherà l’ultima amichevole completa, gara uno e gara due, al Torri contro Athletics Bologna, il prossimo sabato 8 aprile. Modena, molto attivo, rimane sempre sul mercato, per potenziare una rosa di qualita, ma ristretta, a caccia di esterno e un interno di ruolo. Da oggi entrano in prima squadra ’come news’ due prospetti dalle giovanili: Mattia Cirilli del 2005, e Claudio Martinelli del 2006. Giorgio Antonelli